CNN: Після переговорів з Росією у команді Байдена панують песимістичні настрої, США хочуть посилити військову допомогу Україні
- Автор:
- Олег Панфілович
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Адміністрація президента США Джо Байдена перебуває у песимістичному настрої після переговорів з Росією та розглядає варіанти збільшення військової допомоги Україні на випадок російського вторгнення.
Про це пише CNN.
Повідомляється, що американські дипломати повернулися минулого тижня з Європи в «похмурому настрої» щодо реальних планів Росії та можливості Заходу її зупинити. «Ми можемо заподіяти [Росії] деякий біль [санкціями], але є велика різниця між заподіянням болю і реальним важелем впливу», — сказав CNN високопосадовець.
Представники Пентагону тим часом обмірковують, як США могли б допомогти кампанії опору в Україні та завдати Росії максимально можливих збитків у разі будь-якого вторгнення. За даними видання, Центральне розвідувальне управління продовжує проводити у США навчальну програму зі збору розвідданих для української розвідки. Водночас представник ЦРУ в коментарі CNN відкинув будь-які припущення про те, що програма включає партизанську підготовку.
Також джерело видання повідомило, що США розмірковують над тим, як зміцнити здібності України, і розглядають варіанти забезпечення української армії додатковими боєприпасами, мінометами, протитанковими ракетами Javelin, зенітно-ракетними комплексами, які, ймовірно, надійдуть від союзників по НАТО.
- Уже чотири місяці на кордоні з Україною перебуває рекордна кількість російських військових — понад сто тисяч. Західні та українські розвідки й ЗМІ постійно говорять про загрозу вторгнення. 11 січня NYT повідомила, що РФ перекидає до кордону з Україною бойові та транспортні вертольоти.
- Щоб завадити вторгненню, США тиждень вели переговори з російськими дипломатами. У Росії назвали переговори безрезультатними і знову погрожували, у США переговори оцінили оптимістичніше і сказали, що мʼяч на боці Росії, хоча не виключили, що РФ все-таки готує напад на Україну. В Україні поки що офіційно не підбили підсумки переговорів, але президент ініціює зустріч із Байденом і Путіним.