Україна отримала від Британії протитанкові системи

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Кримський Андрій / УНІАН

До України прибула чергова партія міжнародної допомоги від Великої Британії Збройним силам — цього разу це нові легкі протитанкові засоби.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

«Безперечно, це зміцнюватиме наші війська, це посилить наші оборонні спроможності. І я хочу підкреслити, що ця допомога буде використана виключно з оборонною метою, для захисту наших військ, для захисту критичної інфраструктури і для захисту мирного населення від будь-яких проявів, будь-яких дій, які зможуть призвести до ескалації» — заявив заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко.

Інформація про те, що Британія надасть Україні легкі протитанкові системи для оборони зʼявилась від міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса 17 січня. За його словами, із цими системами прибудуть і британські військові, які навчать, як ними користуватися.