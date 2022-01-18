Генсек НАТО кличе Росію на новий раунд перемовин. Він планує надати власні пропозиції з безпеки

Новини

NATO / Website

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг покликав Росію на черговий раунд перемовин. Він планує надати власні пропозиції щодо безпекової ситуації в Європі.

Про це Столтенберг заявив на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, пише Deutsche Welle.

Він закликав Росію та 30 країн — членів НАТО знову сісти за стіл перемовин. Столтенберг підкреслив, що союзники готові надати свої письмові пропозиції та працювати над конкретними результатами.

Генсек НАТО заявив, що Альянс готовий піти на скорочення ризиків військової активності, досягнення більшої прозорості в оборонній галузі та вдосконалення каналів зв’язку.

«Отже, НАТО готовий, а союзники по НАТО готові брати участь і вислухати занепокоєння Росії. Але ми не підемо на компроміс щодо основних принципів, як-от право кожної нації обирати свій шлях і здатність НАТО захищати всіх союзників», — пояснив Столтенберг.