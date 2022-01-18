Для поїздки у Швецію більше не потрібні негативні результати COVID-тестів

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З пʼятниці, 21 січня, Швеція скасує для мандрівників вимогу проходити тестування на коронавірус, аби потрапити в країну. Раніше на кордоні вимагали показати негативний результат COVID-тесту незалежно від статусу вакцинації туриста.

Про це ідеться на сайті уряду Швеції.

У контексті стрімкого поширення штаму «Омікрон» тамтешнє МОЗ вважає неефективними тести, які роблять за 48 годин до прильоту. Відтак уряд вирішив зняти з мандрівників цю умову, яка діяла з 28 грудня 2021 року.

Тоді її запровадили через активне поширення «Омікрона», але зараз він уже став домінатним.

З 12 січня у країні почали діяти посилені заходи безпеки. Зокрема, у масових заходах у приміщенні зможуть брати участь максимум 50 людей без щеплень, але лише за умови надання сидячих місць. Учасники мають бути згруповані у компанії максимум по 8 людей, з відстанню між групами щонайменше один метр. Однак на релігійних церемоніях допускається, щоб учасники стояли. На заходах, де кількість учасників перевищує 50 людей, вимагатимуть довідки про щеплення.