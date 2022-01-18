В Україні прискорюється формування 25 бригад тероборони

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Україна прискорює формування підрозділів територіальної оборони, які на місцях зможуть стримувати агресора.

Про це повідомляє Міноборони.

Наразі триває формування 25 бригад (по одній на кожну область), які обʼєднуватимуть понад 150 батальйонів — по одному на кожен район.

Постійна чисельність сил тероборони у мирний час становитиме 10 тисяч осіб, а в особливий період — понад 130 тисяч. Для цього сформують резерв.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що розгортання бригад і батальйонів уже відбувається. Кожен батальйон укомплектовується складом до 600 людей, а на другому етапі формуватиметься резерв по штатах особливого періоду.

«У кожному батальйоні формується кістяк з військовослужбовців ЗСУ. Їхнім завданням є командування, навчання та злагодження цивільних осіб, які укладуть контракт про службу в резерві ТрО і захищатимуть територію, де проживають [...]. За тими, хто укладе контракт і служитиме у резерві ТрО, буде закріплено зброю. Вона буде видаватися на час навчань або у разі виникнення визначених ситуацій», — сказав Резніков.

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На сьогодні у країні вже визначено 86% місць дислокації для підрозділів ТрО.