Газета NYT повідомила, що Росія «спустошує» своє посольство у Києві. У РФ заявили, що воно «працює у штатному режимі»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Wikipedia
Американська газета The New York Times повідомила, що за тиждень до інтенсивних дипломатичних перемовин через нарощування російських військ на українському кордоні Росія почала евакуйовувати своє посольство у Києві. Однак у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що «посольство працює у штатному режимі».
Свою публікацію газета The New York Times зробила із посиланням на високопоставленого співробітника СБУ. У матеріалі ідеться, що 5 січня 18 людей — переважно діти та дружини російських дипломатів — сіли в автобуси і вирушили до Москви. Після цього до Москви зі Львова та Києва виїхало ще близько 30 людей, а дипломатам у Харкові та Одесі наказали підготуватися до виїзду з України. З чим повʼязана ця «евакуація» — не зазначається.
Однак російське державне інформаційне агентство Интерфакс пише, що у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що їхнє посольство у Києві працює у штатному режимі. Інших деталей там не повідомили.
23 лютого 2014 року під час Революції гідності Михайло Зурабов, який працював послом РФ в Україні з 2009 року, був відкликаний до Москви для консультацій. Відтоді в Україні немає російського посла, тільки тимчасово повірений (з 2016 року це Олександр Лукашик) і консули. У 2014 році після окупації Криму Україна відкликала з Росії свого посла — Володимира Єльченка. З 2019 року обовʼязки тимчасового повіреного у справах України в Росії виконує Василь Покотило.
- Вже чотири місяці на кордоні з Україною перебуває рекордна кількість російських військових — понад сто тисяч. Західні та українські розвідки та ЗМІ постійно говорять про загрозу вторгнення. 11 січня NYT повідомила, що РФ перекидає до кордону з Україною бойові та транспортні вертольоти.
- Щоб завадити вторгненню, США тиждень вели переговори з російськими дипломатами. У Росії назвали переговори безрезультатними і знову погрожували, у США переговори оцінили оптимістичніше і сказали, що мʼяч на боці Росії, хоча не виключили, що Росія таки готує напад на Україну. В Україні поки що офіційно не підбили підсумки переговорів, але президент ініціює зустріч із Байденом та Путіним.