Суд переніс засідання з обрання запобіжного заходу Порошенку

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Печерський районний суд Києва переніс засідання з обрання нардепу та пʼятому президенту Петру Порошенку запобіжного заходу. Рішення судді оголосять 19 січня.

Про це повідомив представник суду у залі засідань.

Суддя перебував у нарадчій кімнаті майже 5 годин. Згодом до зали повернулися прокурори, адвокати та сам Порошенко, оскільки зʼявилася інформація про те, що суддя повертається. Однак до зали прибув представник і повідомив, що рішення суду буде оголошено 19 січня о 14:00.

Прокурори клопотали про арешт з можливою заставою в 1 млрд гривень. Натомість захист і сам Порошенко запевняли, що весь цей процес був виконаний із порушенням, а сам нардеп підозру не отримав, тому не є підозрюваним.