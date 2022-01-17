Голова парламенту Стефанчук одужав від коронавірусу

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Очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук одужав від коронавірусу. Він був вакцинований від хвороби.

Про це він написав у своєму Facebook.

«Ура! Негативний тест. Щиро вдячний всім, хто підтримував мене в цей період, а особливо Олександру Корнієнку, який впродовж всього часу взяв на себе відповідальність за управління Радою», — зазначив Стефанчук.

Також голова парламенту закликав українців вакцинуватися та дотримуватися протиковідних вимог.