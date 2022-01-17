МОЗ спростив вакцинацію від коронавірусу для підлітків — більше не потрібно мати всі обов’язкові щеплення

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У Міністерстві охорони здоров’я спростили вакцинацію від коронавірусу для дітей від 12 років. Тепер для цього їм не потрібно мати всі обов’язкові щеплення.

Про це пише пресслужба МОЗ.

«Міністерство охорони здоров’я України скасувало вимогу про обов’язкову наявність усіх рутинних щеплень для вакцинації дітей від 12 років проти COVID-19», — зазначили там.

Таким чином, для вакцинації дітей 12—17 років батькам просто потрібно записати свою дитину до будь-якого пункту щеплення. Із собою потрібно мати свідоцтво про народження або паспорт та ідентифікаційний код.

Також у МОЗ підкреслили, що для вакцинації дітей 12—13 років потрібна згода одного з батьків або опікуна.