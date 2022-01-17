До лонгліста Національного відбору на участь у «Євробаченні-2022» потрапили 27 учасників. Повний перелік
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Пресслужба оргкомітету Євробачення-2020
До попереднього переліку кандидатів Національного відбору на участь у пісенному конкурсі «Євробачення-2022» потрапили 27 виконавців. Загалом суспільний мовник отримав 284 заявки на участь в конкурсі.
Про це інформує пресслужба конкурсу.
До лонгліста потрапили:
- Alina Pash;
- AMARIIA;
- Barleben;
- DOdoBro;
- Cloudless;
- FIZRUK;
- Gorim!;
- IDXO;
- Kalush Orchestra;
- LAUD;
- Laura Marti;
- Michael Soul;
- Our Atlantic;
- Oyedamola;
- ROXOLANA;
- Schor;
- SHY;
- Sofia Shanti;
- SOWA;
- The blue artic;
- The Tape Machine;
- Victoria NIRO;
- WELLBOY;
- АНЦЯ;
- Віка Ягич;
- Східзахід;
- Юлія Тимочко.
Уже наступного тижня буде оголошено список фіналістів та відбудеться жеребкування між ними для участі у фіналі.
Сам фінал пройде у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 19:00 в прямому ефірі суспільного телеканалу «UA: Перший».
Пісенний конкурс «Євробачення-2022» відбудеться в італійському місті Турині.
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