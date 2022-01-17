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До лонгліста Національного відбору на участь у «Євробаченні-2022» потрапили 27 учасників. Повний перелік

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Пресслужба оргкомітету Євробачення-2020

До попереднього переліку кандидатів Національного відбору на участь у пісенному конкурсі «Євробачення-2022» потрапили 27 виконавців. Загалом суспільний мовник отримав 284 заявки на участь в конкурсі.

Про це інформує пресслужба конкурсу.

До лонгліста потрапили:

Уже наступного тижня буде оголошено список фіналістів та відбудеться жеребкування між ними для участі у фіналі.

Сам фінал пройде у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 19:00 в прямому ефірі суспільного телеканалу «UA: Перший».

Пісенний конкурс «Євробачення-2022» відбудеться в італійському місті Турині.