Українці уже витратили 1,5 млрд грн, отриманих за вакцинацію. Найбільше купували книги та квитки в кіно

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З початку запуску програми «єПідтримка», 19 грудня 2021 року, понад 7,2 млн українців подали заявки в «Дії» на отримання 1000 гривень за вакцинацію.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

За чотири тижні дії програми громадяни отримали майже 7 мільярдів гривень, з яких 1,5 мільярда уже витратили.

За видами витрат найпопулярнішими стали:

книжкові магазини — 490 млн грн;

кінотеатри — 386 млн грн;

театри, концерти та розважальні послуги — 188 млн грн;

залізничні та авіа пасажирські перевезення — 180 млн грн;

спорт — 146 млн грн.

З другої половини січня 2022 року програму розширять — українці старші 60 років зможуть витратити ці кошти на придбання ліків. Гроші потрібно витратити упродовж чотирьох місяців з моменту отримання.

Сама програма триватиме рік — до 18 грудня 2022 року та реалізовуватиметься в декілька етапів. На першому етапі отримання коштів відбуватиметься через додаток «Дія», а на другому етапі (ІІ—ІІІ квартал 2022 року) гроші виплачуватимуть на руки (але над цим механізмом ще працюють).