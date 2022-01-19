Суд відпустив Порошенка під особисте зобовʼязання
- Автори:
- Олексій Ярмоленко, Олег Панфілович
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Стас Козлюк / Бабель
Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід нардепу та п’ятому президенту Петру Порошенку у вигляді особистого зобовʼязання. Він є підозрюваним у справі про постачання вугілля з окупованих територій.
Відповідне рішення оголосили на засіданні 19 січня.
Суд вирішив відпустити Порошенка під особисте зобовʼязання. Експрезидента зобовʼязали не залишати межі Київської області та здати закордонний паспорт. Прокурори клопотали про арешт з можливою заставою в мільярд гривень.
Натомість захист і Порошенко запевняли, що весь цей процес відбувався із порушенням, а нардеп підозру не отримав, тому не є підозрюваним.
Депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко опублікував текст рішення суду.
- У середині грудня Порошенку підписали підозру в державній зраді через поставки вугілля з окупованого Донбасу. За версією слідчих, Порошенко у 2014 році зірвав постачання вугілля з ПАР і дозволив організувати поставки з окупованого Донбасу. У справі проходять також голова політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук і колишній міністр енергетики Володимир Демчишин.
- Порошенку підозру не вручили, оскільки він виїхав із країни. 17 січня Порошенко прилетів до Києва з Варшави. Його з мітингом зустрічали прихильники, після чого він вирушив до Печерського суду Києва. Об 11:40 йому почали обирати запобіжний захід.