Moderna планує випустити комбіновану вакцину від коронавірусу та грипу

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Американська фармацевтична компанія Moderna планує випустити на ринок комбіновану вакцину проти COVID-19, грипу та RSV – вже восени 2023 року.

Про це пише Politico.

Генеральний директор компанії Стефан Бансель, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі, сказав, що комбінована вакцина дозволить людям отримати широкий захист від хвороб, які викликаються респіраторними вірусами, перед зимовим інфекційним сезоном без необхідності робити щеплення.

Глава Moderna повідомив, що вакцина проти грипу, в якій також використовується технологія мРНК, має перейти від другої фази до третьої фази випробувань улітку поточного року.