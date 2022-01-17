Державне бюро розслідувань заявило, що не наймало безкоштовного адвоката для Петра Порошенка

Новини

Стас Козлюк / Бабель

Державне бюро розслідувань заявило, що не залучало безкоштовного адвоката для Петра Порошенка. Про це він сам напередодні заявив під час засідання Печерського районного суду.

Свою заяву ДБР оприлюднило 17 січня.

«Інформація щодо залучення працівниками ДБР такого адвоката є неправдивою та не відповідає дійсності. Наразі встановлюються усі обставини розповсюдження цієї інформації, після чого буде надана правова оцінка таким діям», — заявили у Державному бюро розслідувань.

17 січня під час засідання Печерського районного суду з обрання запобіжного заходу Петру Порошенку він заявив, що йому дали безкоштовного адвоката: «Влада зробила спробу незаконно призначити мені безкоштовного адвоката, попри те, що у мене є захисники. Я буду звертатись до правоохоронних органів з приводу порушення мого права на захист. Я не потребую послуг безкоштовного адвоката і вимагаю розслідування цієї провокації».

Зазначимо, що цей адвокат, якого звати Богдан Глядик, відмовився брати участь у засіданні, оскільки у Порошенка вже є адвокати. Глядик у коментарі Lb.ua розповів, що, імовірно, Порошенка мали затримати в аеропорту, адже його як захисника туди і викликали, «але щось пішло не так». За словами Глядика, до Центру безоплатної допомоги звернулось саме Державне бюро розслідувань.