«Виступ з масовкою». В Офісі президента прокоментували повернення Порошенка до України
- Автор:
- Олег Панфілович
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Сергій Моргунов / «Бабель»
Поведінка пʼятого президента Петра Порошенка після повернення із закордонної поїздки до країни свідчить про його неповагу до процесуальних правил.
Про це у коментарі Інтерфакс-Україна заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
«Якщо вже людина поїхала за кордон у терміновому порядку, побачивши поруч із собою представників правоохоронного органу, то цілком логічно, що повернення такої людини до країни передбачає певні прості процедури. Отримати процесуальний документ, зʼявитися до суду — це ті речі, в яких немає нічого складного чи незвичного. Але якщо людина перетворює це на якийсь виступ із масовкою, якщо кожен крок в аеропорту супроводжується істеричними криками, то це явно свідчить про надзвичайну екзальтацію та неповагу до базових процесуальних правил», — сказав Подоляк.
За його словами, дії Порошенка не мають нічого спільного з реальною політикою. «Навряд чи політики в західних державах можуть дозволити собі таку поведінку. І ця поведінка конкретного політика багато в чому пояснює причини того, чому трансформація України в сучасну та правову державу настільки затяглася з 1990-х років», — сказав радник глави Офісу президента.
- У середині грудня Порошенку підписали підозру в державній зраді через поставки вугілля з окупованого Донбасу. За версією слідчих, Порошенко у 2014 році зірвав постачання вугілля з ПАР і дозволив організувати поставки з окупованого Донбасу. У справі проходять також голова політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук і колишній міністр енергетики Володимир Демчишин.
- Порошенку підозру не вручили, оскільки він виїхав із країни. 17 січня Порошенко прилетів до Києва з Варшави. Його з мітингом зустрічали прихильники, після чого він вирушив до Печерського суду Києва. Об 11:40 йому почали обирати запобіжний захід у справі про торгівлю вугіллям з окупованих територій.
- «Бабель» веде текстовий стрим з місця подій.