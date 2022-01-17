«Виступ з масовкою». В Офісі президента прокоментували повернення Порошенка до України

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Сергій Моргунов / «Бабель»

Поведінка пʼятого президента Петра Порошенка після повернення із закордонної поїздки до країни свідчить про його неповагу до процесуальних правил.

Про це у коментарі Інтерфакс-Україна заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

«Якщо вже людина поїхала за кордон у терміновому порядку, побачивши поруч із собою представників правоохоронного органу, то цілком логічно, що повернення такої людини до країни передбачає певні прості процедури. Отримати процесуальний документ, зʼявитися до суду — це ті речі, в яких немає нічого складного чи незвичного. Але якщо людина перетворює це на якийсь виступ із масовкою, якщо кожен крок в аеропорту супроводжується істеричними криками, то це явно свідчить про надзвичайну екзальтацію та неповагу до базових процесуальних правил», — сказав Подоляк.

За його словами, дії Порошенка не мають нічого спільного з реальною політикою. «Навряд чи політики в західних державах можуть дозволити собі таку поведінку. І ця поведінка конкретного політика багато в чому пояснює причини того, чому трансформація України в сучасну та правову державу настільки затяглася з 1990-х років», — сказав радник глави Офісу президента.