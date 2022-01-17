Австрія першою у ЄС зробить вакцинацію від коронавірусу обовʼязковою

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Австрія стане першою країною в Європі, яка запровадить обовʼязкову вакцинацію від коронавірусу для всіх дорослих (від 18 років).

Про це повідомив канцлер Карл Нехаммер, представляючи відповідний законопроєкт, цитують Euronews та Politico.

Голосування у парламенті заплановане на 20 січня. Закон має набути чинності 1 лютого. Тоді стартуватиме початкова, перехідна фаза. Після вступного етапу, з середини березня, поліція почне контролювати виконання закону: буде перевіряти у громадян наявність сертифіката про вакцинацію чи медичне відведення від щеплення. Від вакцинації звільняються вагітні жінки та люди, яким щеплення протипоказане за станом здоровʼя.

Законопроєкт передбачає штраф у розмірі €600 за відмову від щеплення або відсутність сертифіката. Максимальна сума штрафу може становити €3,6 тисячі. Усього за недотримання закону можна штрафувати до чотирьох разів на рік. Штраф скасують, якщо людина вакцинується протягом двох тижнів після повідомлення про штраф.

До цього законопроєкту внесли правки — спочатку передбачалось, що вакцинація буде обовʼязковою для всіх, хто старший за 14 років. Наразі в Австрії близько 73,5% населення повністю вакциновані, що трохи вище за середній показник по ЄС.