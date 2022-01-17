Першій ракетці світу Джоковичу можуть заборонити участь у «Роллан Гаррос», оскільки він не вакцинований
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
Beth Wilson / Flickr
Першій ракетці світу серед чоловіків Новаку Джоковичу можуть заборонити виступ на Відкритому чемпіонаті Франції («Роллан Гаррос»), якщо він не вакцинується від коронавірусу. Таку заяву зробили у Міністерстві спорту країни.
Про це пише Reutets.
Турнір триватиме з 16 травня до 5 червня. У відомстві наголосили, що країна ні для кого не робитиме винятків стосовно нового французького закону про «паспорт вакцинації». Закон, схвалений парламентом 16 січня, вимагатиме наявності сертифіката про вакцинацію для відвідування громадських місць, таких як ресторани, кафе, кінотеатри та потяги далекого прямування.
«Це стосуватиметься всіх — глядачів та професійних спортсменів. Щодо «Ролан Гаррос», він відбудеться у травні. Ситуація може змінитися найближчим часом, і ми сподіваємось, що вона буде сприятливішою. Тож подивимося, але вже зрозуміло, що винятків ні для кого немає», – повідомили у відомстві.
- 6 січня Джокович прилетів до Мельбурну для захисту титулу чемпіона Australian Open, але йому анулювали візу, оскільки він не пройшов вакцинацію. Його відправили до готелю на карантин і планували депортувати, проте 10 січня Джокович виграв суд.
- 12 січня Новак Джокович визнав, що в документах, які він надав при вʼїзді в Австралію, були помилкові дані. Спортсмен запевняє, що помилка виникла через «людський фактор». Заповнюючи вʼїзну декларацію, спортсмен зазначив, що за 14 днів до прибуття в Австралію (6 січня) він не був в інших країнах. Але виявилося, що в цей період він літав із Белграду до Іспанії. Також тенісист зізнався, що зустрічався з журналістами та робив фотосесію, маючи позитивний тест на COVID-19.
- 14 січня Австралія повторно анулювала візу Джоковичу, і це рішення спортсмену не вдалось оскаржити.