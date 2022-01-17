Першій ракетці світу Джоковичу можуть заборонити участь у «Роллан Гаррос», оскільки він не вакцинований

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Beth Wilson / Flickr

Першій ракетці світу серед чоловіків Новаку Джоковичу можуть заборонити виступ на Відкритому чемпіонаті Франції («Роллан Гаррос»), якщо він не вакцинується від коронавірусу. Таку заяву зробили у Міністерстві спорту країни.

Про це пише Reutets.

Турнір триватиме з 16 травня до 5 червня. У відомстві наголосили, що країна ні для кого не робитиме винятків стосовно нового французького закону про «паспорт вакцинації». Закон, схвалений парламентом 16 січня, вимагатиме наявності сертифіката про вакцинацію для відвідування громадських місць, таких як ресторани, кафе, кінотеатри та потяги далекого прямування.

«Це стосуватиметься всіх — глядачів та професійних спортсменів. Щодо «Ролан Гаррос», він відбудеться у травні. Ситуація може змінитися найближчим часом, і ми сподіваємось, що вона буде сприятливішою. Тож подивимося, але вже зрозуміло, що винятків ні для кого немає», – повідомили у відомстві.