У Києві зафіксовано рекорд максимальної швидкості вітру — 23 м/с

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Danny Lawson - PA Images / Contributor

У Києві 14 січня було зафіксовано рекордну швидкість вітру, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

У зазначений день максимальна швидкість вітру досягла рекордних 23 м/с (83 км/год), що на 3 м/с вище за попередній максимум, зафіксований у 1966 році.

Історичний рекордний максимум швидкості вітру у столиці поки що не побитий. Він тримається від 20 березня 1881 — тоді в Києві фіксували швидкість вітру 25 м/с.