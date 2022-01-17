ДБР: Петро Порошенко відмовився від отримання процесуальних документів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Стас Козлюк / Бабель
Нардеп і пʼятий президент Петро Порошенко по прильоту в аеропорт «Київ» відмовився від отримання процесуальних документів, які намагалися йому вручити слідчі Держбюро розслідувань.
Про це на брифінгу в Держбюро повідомила радниця з комунікацій Тетяна Сапʼян.
За її словами, Порошенку з документами хотіли вручити повістку з викликом до суду на 11:00, але політик і його адвокати запевнили, що й так їдуть на засідання, не взявши документи.
«Петро Олексійович Порошенко відмовився від отримання процесуальних документів, ігнорував законні вимоги слідчого. При цьому особи, які були з ним, чинили фізичний опір, що зафіксовано на відеозаписах. Адвокати Порошенка запевнили, що отримають усі процесуальні документи, однак після проходження прикордонного контролю шляхом створення штучного натовпу втекли», — сказала Сапʼян.
Також вона заявила, що справа щодо Порошенка не є політичною. «Політика — політикам, факти — слідчим», — заявила вона.
- У середині грудня Порошенку підписали підозру в державній зраді через поставки вугілля з окупованого Донбасу. За версією слідчих, Порошенко у 2014 році зірвав постачання вугілля з ПАР і дозволив організувати поставки з окупованого Донбасу. У справі проходять також голова політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук і колишній міністр енергетики Володимир Демчишин.
- Порошенку підозру не вручили, оскільки він виїхав із країни. 17 січня Порошенко прилетів до Києва з Варшави. Його з мітингом зустрічали прихильники, після чого він вирушив до Печерського суду Києва. Об 11:00 йому обиратимуть запобіжний захід у справі про торгівлю вугіллям з окупованих територій.
- «Бабель» веде текстовий стрим з місця подій.