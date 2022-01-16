Президент Сербії засудив депортацію тенісиста Джоковича через відсутність вакцинації. Австралія каже, що діяла в межах закону

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Novak Djokovic ‏/ Twitter

Президент Сербії Александар Вучич обурений рішенням Австралії депортувати з країни першу ракетку світу серед чоловіків Новака Джоковича. Тепер серб не зможе взяти участь у Відкритому чемпіонаті з тенісу та захистити свій титул.

Про це інформує сербський портал Novosti.rs.

Президент зазначив, що «упродовж 11 днів Австралія знущалася з найкращого тенісиста, хоча ще з першого дня вони знали, що депортують його».

«Вони думають, що принизили Джоковича, але вони принизили себе, і він може повернутися до своєї країни і дивитися всім у вічі з високо піднятою головою», — сказав Вучич.

Він нагадав, що невдовзі до Сербії прибудуть спортсмени з Австралії на Чемпіонат з легкої атлетики, але президент пообіцяв, що його країна зустрічатиме атлетів «набагато краще».

«Ми покажемо, що ми кращі за уряд Австралії, і дякую австралійському народу, який, я впевнений, любить сербів», — підсумував Вучич.

Водночас премʼєр-міністр Австралії Скотт Моррісон офіційно привітав рішення суду та зазначив, що його ухвалили «з міркувань безпеки та на підставі суспільного інтересу». Він наголошує, що країна втратила надто багато життів, аби нехтувати загальними обмеженнями.

«Під час пандемії ми разом досягли одного з найнижчих показників смертності та найвищого рівня вакцинації у світі. Міцні кордони є основоположними для верховенства права, тож уряд захищатиме їх», — ідеться у заяві премʼєра.