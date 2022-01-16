Президент Сербії засудив депортацію тенісиста Джоковича через відсутність вакцинації. Австралія каже, що діяла в межах закону
- Автор:
- Софія Телішевська
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Novak Djokovic / Twitter
Президент Сербії Александар Вучич обурений рішенням Австралії депортувати з країни першу ракетку світу серед чоловіків Новака Джоковича. Тепер серб не зможе взяти участь у Відкритому чемпіонаті з тенісу та захистити свій титул.
Про це інформує сербський портал Novosti.rs.
Президент зазначив, що «упродовж 11 днів Австралія знущалася з найкращого тенісиста, хоча ще з першого дня вони знали, що депортують його».
«Вони думають, що принизили Джоковича, але вони принизили себе, і він може повернутися до своєї країни і дивитися всім у вічі з високо піднятою головою», — сказав Вучич.
Він нагадав, що невдовзі до Сербії прибудуть спортсмени з Австралії на Чемпіонат з легкої атлетики, але президент пообіцяв, що його країна зустрічатиме атлетів «набагато краще».
«Ми покажемо, що ми кращі за уряд Австралії, і дякую австралійському народу, який, я впевнений, любить сербів», — підсумував Вучич.
Водночас премʼєр-міністр Австралії Скотт Моррісон офіційно привітав рішення суду та зазначив, що його ухвалили «з міркувань безпеки та на підставі суспільного інтересу». Він наголошує, що країна втратила надто багато життів, аби нехтувати загальними обмеженнями.
«Під час пандемії ми разом досягли одного з найнижчих показників смертності та найвищого рівня вакцинації у світі. Міцні кордони є основоположними для верховенства права, тож уряд захищатиме їх», — ідеться у заяві премʼєра.
- 6 січня Джокович прилетів до Мельбурну для захисту титулу чемпіона Australian Open, але йому анулювали візу, оскільки він не пройшов вакцинацію. Його відправили до готелю на карантин і планували депортувати, проте 10 січня Джокович виграв суд.
- 12 січня Новак Джокович визнав, що в документах, які він надав при вʼїзді в Австралію, були помилкові дані. Спортсмен запевняє, що помилка виникла через «людський фактор». Заповнюючи вʼїзну декларацію, спортсмен зазначив, що за 14 днів до прибуття в Австралію (6 січня) він не був в інших країнах. Але виявилося, що в цей період він літав із Белграду до Іспанії. Також тенісист зізнався, що зустрічався з журналістами та робив фотосесію, маючи позитивний тест на COVID-19.
- 14 січня Австралія повторно анулювала візу Джоковичу, і це рішення спортсмену не вдалось оскаржити.