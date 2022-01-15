Під час протестів у Казахстані загинули 225 людей, з них 19 — силовики

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За даними Генеральної прокуратури Казахстану, під час протестів у країні загинули 225 осіб, з них 19 — силовики.

Про це заявив начальник служби кримінального переслідування Генпрокуратури Казахстану Серік Шалабаєв, передає Tengrinews.kz.

Водночас у МОЗ уточнили, що 175 поранених померли в лікарнях, ще 67 людей перебувають у реанімації. Загалом за медичною допомогою звернулися 4 578 людей, з них 3 393 — працівники силових структур.

Наразі в ізолятори помістили 672 людей, з яких 446 казахів уже взяли під варту. Водночас 100 людей відпустили.