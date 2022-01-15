Херсонська область вийшла із «помаранчевої» зони карантину. У ній залишаються лише два регіони
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- Костя Андрейковець
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Херсонська область залишила «помаранчеву» зону карантину. У ній залишилися Сумська і Івано-Франківська області, решта — у «жовтій» зоні.
Про це свідчать дані МОЗ України.
На Прикарпатті коефіцієнт виявлення випадків захворювання становить 25,9% при встановленому показнику у 20%, а в Сумській — 25,8%.
У «помаранчевій» зоні діють такі самі карантинні правила, як і в «жовтій», але це означає, що область наближається до «червоної» зони — у ній карантинні правила посилюються.
- 15 грудня 2021 року Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 березня 2022 року. Він діє в Україні з травня 2020 року.
- Першою до «помаранчевої» зони цього року увійшла Херсонська область, але в мерії Херсону заявили, що це механічна помилка. Сумська область стала другою у «помаранчевій» зоні, а Івано-Франківська — третьою.