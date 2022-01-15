У Росії заявили про повернення «миротворців» із Казахстану. Лукашенко каже, що операцію ОДКБ розробив особисто він із Путіним
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Міністерство оборони Росії повідомило про повернення з Казахстану військ колективних сил ОДКБ на постійні місця базування.
Перші шість літаків із російськими військами прибули на аеродром «Північний» до міста Іваново, а ще два літаки Ан-124 — на підмосковний аеродром «Чкаловський». Особовий склад розпочав розвантаження техніки.
Раніше російські літаки вивезли з Казахстану війська Вірменії, Білорусі і Таджикистану. Підрозділ Киргизстану повернувся на батьківщину маршем на техніці. При цьому Міністр оборони РФ Сергій Шойгу говорив, що повернення сил країн ОДКБ з Казахстану завершиться 19 січня.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, виступаючи перед військовими, заявив, що операцію ОДКБ було розроблено протягом години особисто ним і Володимиром Путіним. «Вся ця операція, аж до деталей, була розроблена двома президентами — Росії і Білорусі — протягом однієї години», — сказав він.
- Президент Казахстану позвав на допомогу сили ОДКБ 5 січня — у розпал антиурядових протестів. ЗМІ писали, що «миротворці» можуть бути використані для придушення демонстрацій, але з цим впоралися казахстанські військові і силовики. Західні країни побоювалися, що Росія, ввівши своїх «миротворців», може надовго залишитися в Казахстані.
- Вже 12 січня генсек ОДКБ оголосив про початок виведення колективних сил із країни.