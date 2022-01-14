Tesla почала продавати деякі товари за криптовалюту Dogecoin

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Засновник компанії Tesla Ілон Маск заявив, що відтепер товари компанії можна придбати за криптовалюту Dogecoin.

Про це він написав у Twitter.

Згідно із сайтом Tesla, такі продукти, як Cyberwhistle і Cyberquad for Kids, відтепер можна придбати за криптовалюту. За даними на 14 січня курс Dogecoin становить $0,2 (5,5 гривні).