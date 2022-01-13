«Слідство.Інфо»: Порошенко у 2019 році переписав низку активів на старшого сина. Таким чином ці компанії уникнули арешту

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Космач Олександр / УНІАН

П’ятий президент Петро Порошенко у 2019 році переписав свої головні активи, зокрема і корпорацію Roshen, на старшого сина Олексія Порошенка. Це дозволило цим компаніям уникнути арешту унаслідок рішення Печерського райсуду.

Про це йдеться у розслідуванні «Слідства.Інфо».

Протягом свого президенства Порошенко у деклараціях зазначав у власності низку компаній, пов’язаних із корпорацією Roshen. Але в 2019 році їх переписали на Олексія Порошенка. Також у його власність передали і аграрний бізнес.

Сам Roshen вважають найголовнішим активом Порошенка. У Forbes корпорацію оцінюють в $1,1 мільярда, а усі статки Порошенка — в $1,6 мільярда.

«Олексій Порошенко припинив політичну карʼєру у 2019 році. Після цього за рішенням трастового керуючого йому було надано усіх прав та повноважень кінцевого бенефіціарного власника «сліпого» трасту. Це було повʼязано виключно з припиненням політичної діяльності Олексія Порошенка та подальшим забезпеченням відділення політичної діяльності Петра Порошенка від бізнесу», — зазначили у партії «Європейська солідарність».

Таким чином, суд арештував квартири Порошенка, його маєток у Козині та компанії, які йому належать. Серед них зокрема є «Міжнародний інвестиційний банк» та спортивний клуб «5 елемент» у Києві. Донедавна Порошенко також володів телеканалами «5 канал» та «Прямий», але вони перейшли у власність новоствореного медіахолдингу «Вільні медіа».