В Угорщині всім охочим дозволили отримати четверту дозу вакцини

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John Twohig / Flickr

В Угорщині дозволили введення четвертої дози вакцини від коронавірусу. Вона буде доступна всім охочим.

Про це пише Reuters.

За словами очільника апарату прем’єр-міністра Гергелі Гуляша, четверту дозу дозволять вводити будь-кому за попередньої консультації з лікарем. Відповідну постанову уряд схвалить вже цього тижня.

Таке рішення в Угорщині ухвалили на тлі занепокоєння щодо майбутньої хвилі коронавірусу, яка буде пов’язана з новим штамом «Омікрон». Напередодні, у середу, у Данії теж зазначили, що пропонуватимуть четверту дозу вразливим верствам населення.

Водночас у європейському регуляторі зазначають, що достатніх даних про необхідність та ефективність четвертої дози наразі немає.

Окрім цього, угорський уряд скоротив з 10 днів до 7 днів термін карантину. Гуляш повідомив, що люди можуть виходити з нього навіть через 5 днів, якщо отримають негативний результат тесту.