МВС: У 2021 році в Україні вдвічі зросла кількість звернень щодо домашнього насильства
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Sydney Sims / Unsplash
В Україні у 2021 році до поліції про домашнє насильство заявили на 56% більше українців, ніж у 2020 році.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
Минулого року було складено на 10% більше адмінпротоколів, винесено на 19% більше термінових заборонних приписів стосовно кривдників, а також на 11% збільшилася кількість кривдників, які перебувають на обліку.
У відомстві заявили, що протягом минулого року зареєстрували 326 тисяч звернень до поліції через домашнє насильство, тоді як у 2020 році — 209 тисяч. Це повʼязують із тенденцією у суспільстві не замовчувати проблеми.
Заступниця міністра Катерина Павличенко заявила, що українці незалежно від статі, віку, соціального статусу все більше визнають домашнє насильство проблемою і не бояться заявити про нього.
- Минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за домашнє насильство.
- У грудні в Україні почала працювати цілодобова гаряча лінія для тих, хто постраждав від домашнього насильства. Також зʼявився перший додаток для допомоги постраждалим від нього.