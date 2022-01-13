МВС: У 2021 році в Україні вдвічі зросла кількість звернень щодо домашнього насильства

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Sydney Sims / Unsplash

В Україні у 2021 році до поліції про домашнє насильство заявили на 56% більше українців, ніж у 2020 році.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Минулого року було складено на 10% більше адмінпротоколів, винесено на 19% більше термінових заборонних приписів стосовно кривдників, а також на 11% збільшилася кількість кривдників, які перебувають на обліку.

У відомстві заявили, що протягом минулого року зареєстрували 326 тисяч звернень до поліції через домашнє насильство, тоді як у 2020 році — 209 тисяч. Це повʼязують із тенденцією у суспільстві не замовчувати проблеми.

Заступниця міністра Катерина Павличенко заявила, що українці незалежно від статі, віку, соціального статусу все більше визнають домашнє насильство проблемою і не бояться заявити про нього.