МВД: В 2021 году в Украине вдвое возросло количество обращений о домашнем насилии

В Украине в 2021 году в полицию о домашнем насилии заявили на 56% больше украинцев, чем в 2020 году.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
В прошлом году было составлено на 10% больше админпротоколов, вынесено на 19% больше срочных запретительных предписаний в отношении обидчиков, а также на 11% увеличилось количество состоящих на учете обидчиков.
В ведомстве заявили, что в течение прошлого года зарегистрировали 326 тысяч обращений в полицию из-за домашнего насилия, тогда как в 2020 году — 209 тысяч. Это связывают с тенденцией в обществе не замалчивать проблемы.
Замминистра Екатерина Павличенко заявила, что украинцы независимо от пола, возраста, социального статуса все больше признают домашнее насилие проблемой и не боятся заявить о нем.
- В прошлом году президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за домашнее насилие.
- В декабре в Украине заработала круглосуточная горячая линия для пострадавших от домашнего насилия. Также появилось первое приложение для помощи пострадавшим от него.