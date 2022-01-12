Таїланд із квітня стягуватиме з туристів додатковий збір — на розвиток галузі та покриття страховки
- Автор:
- Олег Панфілович
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Nicolas Vollmer / Flickr
Влада Таїланду із квітня запровадить туристичний збір у 300 батів ($9) для розвитку галузі та покриття страховки від нещасних випадків для іноземців, які не можуть сплатити витрати самостійно.
Про це пише Reuters.
«Частина збору буде використана для обслуговування туристів. Ми зіштовхнулися із ситуаціями, коли страховка не покривала лікування туристів і дбати про них ставало нашим тягарем», — заявив агентству голова Управління туризму Таїланду Ютасак Супасорн.
Також кошти використають для модернізації туристичної інфраструктури. Повідомляється, що збір стане частиною списку вимог для іноземних туристів, які бажають вʼїхати до Таїланду. Вони включають передоплату за тести на COVID-19, а також наявність страховки, яка покриває лікування COVID-19 на суму щонайменше $50 тисяч.
Новий збір включать в ціну авіаквитків. Уряд очікує цього року від 5 до 15 мільйонів іноземних туристів. Це має принести до скарбниці 800 мільярдів батів (майже $24 мільярди)
- Таїланд з 1 листопада 2021 року відкрився для вакцинованих від коронавірусу туристів, які прибувають із Німеччини, Сінгапуру, Китаю, Великої Британії та США. Перелік країн оновлюватиметься з огляду на темпи поширення коронавірусу.
- Пізніше стало відомо, що в Таїланді відкриють для туристів одну з найвідоміших у країні бухт — Майя. Її закрили ще у 2018 році через масовий потік туристів, які почали руйнувати екосистему.