Таїланд із квітня стягуватиме з туристів додатковий збір — на розвиток галузі та покриття страховки

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Влада Таїланду із квітня запровадить туристичний збір у 300 батів ($9) для розвитку галузі та покриття страховки від нещасних випадків для іноземців, які не можуть сплатити витрати самостійно.

Про це пише Reuters.

«Частина збору буде використана для обслуговування туристів. Ми зіштовхнулися із ситуаціями, коли страховка не покривала лікування туристів і дбати про них ставало нашим тягарем», — заявив агентству голова Управління туризму Таїланду Ютасак Супасорн.

Також кошти використають для модернізації туристичної інфраструктури. Повідомляється, що збір стане частиною списку вимог для іноземних туристів, які бажають вʼїхати до Таїланду. Вони включають передоплату за тести на COVID-19, а також наявність страховки, яка покриває лікування COVID-19 на суму щонайменше $50 тисяч.

Новий збір включать в ціну авіаквитків. Уряд очікує цього року від 5 до 15 мільйонів іноземних туристів. Це має принести до скарбниці 800 мільярдів батів (майже $24 мільярди)