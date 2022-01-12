CIT: Росія звозить на захід військову техніку з баз усіх чотирьох армій Східного округу

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Міноборони Росії перекидає у західні регіони військових і техніку із Сибіру та з Далекого Сходу. Імовірно, ці війська РФ приєднаються до сил у Криму і поблизу кордонів України.

Про це повідомляє група Conflict Intelligence Team.

Аналітики знайшли в соцмережах близько 30 відео, які свідчать про велике перекидання сил. Вони впевнені, що війська перекидають не для місцевих військових навчань.

Техніка і залізничні потяги з військовими їдуть з усіх чотирьох армій Східного військового округу, що розташовані в містах Улан-Уде (Бурятія), Борзя (Забайкальський край), Білогірськ (Амурська область) і Уссурійськ (Приморський край).

На платформах помічені вантажівки, автозаправники, бойові машини піхоти, танки, реактивні системи залпового вогню «Град» і «Ураган». Також помічені зенітні ракетні комплекси «Тор» і, ймовірно, зенітна самохідна установка «Шилка».

Точну кількость техніки та військових наразі не встановили.