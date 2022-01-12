У Львові та Черкасах в усіх школах шукають вибухівку. У Києві — на станціях метро, а в Одесі — у ТРЦ

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Міські ради Львова і Черкас, а також управління поліції повідомили про перевірку всіх шкіл на наявність вибухівки.

До поліції міст надійшли анонімні повідомлення про мінування. Фахівці перевіряють приміщення навчальних закладів і прилеглі до них території. У деяких школах дітей евакуювали, в інших частина дітей — на дистанційному навчанні. У Черкасах правоохоронцям потрібно перевірити приблизно 38 шкіл, а у Львові — 101.

У Києві вибухівку шукають у метрополітені. На вхід, вихід і пересадку закрито станції «Площа Льва Толстого», «Палац спорту», «Театральна», «Вокзальна».

У поліції заявили, що шукають анонімів, які залишили повідомлення про мінування.

Після 15:30 зʼявилися повідомлення про замінування двох аеропортів — «Київ» і «Бориспіль», а також кількох столичних ТРЦ. В Одесі вибухівку шукають в усіх ТРЦ.

На станціях «Площа Льва Толстого» і «Палац спорту» бомби не знайшли. Ще на двох станціях тривають перевірки.