Омбудсман Денісова: Росія за політично-релігійними звинуваченнями переслідує 130 українців, понад 70 громадян незаконно засуджені

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Соколовська Інна / УНІАН

Росія переслідує за політично-релігійними вмотивованими звинуваченнями 130 громадян України.

Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у своєму Telegram-каналі.

За словами омбудсмана, з переслідуваних РФ українців 121 перебуває в ув’язненні: 15 — у тимчасово окупованому Криму, 106 — на території Росії.

Денісова зауважила, що серед ув’язнених є дві жінки та 9 осіб, які позбавлені права на свободу пересування.

«76 осіб вже засуджено на тривалі терміни, решта — 45 осіб — перебувають під судом і слідством. Серед ув’язнених – багатодітні батьки, люди з тяжкими захворюваннями, громадські журналісти та правозахисники», — додала омбудсман.

Також Денісова повідомила, що в сім’ях українських політв’язнів Кремля залишилися без батьківської опіки й уваги 207 неповнолітніх дітей.

Окремо уповноважена Верховної Ради з прав людини наголосила, що Росія нехтує міжнародним гуманітарним правом і порушує права українців, які перебувають у незаконному увʼязненні.