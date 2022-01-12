У зоні ООС загинув український військовий — окупанти стріляли біля Новотошківського
- Автор:
- Софія Телішевська
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73 морський центр СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого / Facebook
На Донбасі внаслідок обстрілів з боку російських найманців загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил — він отримав поранення, несумісне з життям. Упродовж минулої доби, 11 січня, окупанти один раз порушили «тишу».
Про це повідомляє пресцентр ООС.
У бік Новотошківського противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишаються незмінними.
- 22 грудня 2021 року українська делегація в ТКГ повідомила, що домовилася про поновлення режиму повного припинення вогню на Донбасі. Тоді майже добу не було обстрілів, але вже до кінця дня бойовики порушили перемирʼя.