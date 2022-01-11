США нададуть Афганістану понад $300 мільйонів гуманітарної допомоги і понад 1 мільйон доз вакцин

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Сполучені Штати Америки нададуть народу Афганістану $308 мільйонів у вигляді гуманітарної допомоги. Про це йдеться у заяві речниці Білого дому Емілі Хорн від 11 січня.

Гуманітарну допомогу надаватиме Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Вона надходитиме безпосередньо через гуманітарні організації і передбачає основні медичні послуги, допомогу у підготовці до зими, харчі, водопостачання, санітарію та гігієнічні послуги. В Афганістані зараз загострюється гуманітарна криза, яку посилює пандемія, посуха і недоїдання — на додачу до того, що у серпні 2021 року владу у країні захопили бойовики руху «Талібан».

Крім того, США надають народу Афганістану один мільйон доз вакцини від коронавірусу через механізм COVAX, тобто загальна кількість доз становитиме 4,3 мільйона доз.

Загалом обсяг гуманітарної допомоги США в Афганістані та афганським біженцям у регіоні з жовтня 2021 року становить майже $782 мільйони.

У жовтні 2021 року ООН попереджала, що в Афганістані голодна смерть загрожує 23 мільйонам людей (у серпні цей показник становив 14 мільйонів). За останні чотири десятиліття понад шість мільйонів афганців залишили країну, рятуючись від війни та економічних криз, більшість із них живуть у сусідніх Ірані та Пакистані.