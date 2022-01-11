У США за добу виявили 1,35 мільйона хворих на коронавірус. Це світовий «рекорд»

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John Moore / Staff

У США минулої доби (10 січня) зареєстрували 1,35 мільйона нових хворих на коронавірус, повідомляє Reuters із посиланням на власні розрахунки. За даними The New York Times, хворих ще більше — 1,4 мільйона.

Показник у понад 1,3 мільйона — найвищий добовий приріст у світі за весь час пандемії. Попередній максимум у США був 3 січня — тоді виявили понад мільйон хворих.

Водночас Reuters зазначає, що у США щопонеділка реєструють велику кількість заражених, оскільки деякі штати не публікують дані у вихідні.

Навіть з огляду на це показник добової госпіталізації у США вкрай великий. Місцеві ЗМІ подають дані як рекорди. Учора, 10 січня, до лікарень із COVID-19 потрапили понад 132 тисячі американців.