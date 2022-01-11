В США за сутки выявили 1,35 миллиона больных коронавирусом. Это мировой «рекорд»

В США за прошедшие сутки (10 января) зарегистрировали 1,35 миллиона новых больных коронавирусом, сообщает Reuters со ссылкой на собственные расчеты. По данным The New York Times, больных еще больше — 1,4 миллиона.
Показатель в более чем 1,3 миллиона — самый высокий суточный прирост, который фиксировался в мире за все время пандемии. Предыдущий рекорд в США был 3 января — тогда выявили более миллиона больных.
При этом Reuters отмечает, что в США каждый понедельник регистрируют большое число зараженных, поскольку некоторые штаты не публикуют данные в выходные.
Даже с учетом этого показатель суточной госпитализации в США крайне велик. Местные СМИ преподносят данные как рекорды. Вчера, 10 января, в больницы с COVID-19 попали более 132 тысяч американцев.
- В США сократили срок самоизоляции для больных коронавирусом и контактных лиц до 5 дней. Такое решение приняли с учетом данных, что передача коронавируса обычно происходит за 1—2 дня до появления симптомов и в течение 2—3 дней после.
- Ученые из Национального института здравоохранения США установили, что коронавирус может жить в теле человека 230 дней после появления первого симптома.