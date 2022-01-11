У Харкові в іноземного студента виявили малярію. Він госпіталізований
- Автор:
- Костя Андрейковець
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41330 / Pixabay
У Харкові зареєстровано завізний випадок малярії. Інфекцію виявили у студента з Республіки Конго.
Про це повідомив Харківський обласний центр контролю і профілактики хвороб.
Вказаний студент приїхав до Харкова на початку року на навчання. Збудники малярії у нього виявили під час медогляду, після чого його було госпіталізовано до Міської лікарні № 31.
За місцем його проживання проведено «епідеміологічне розслідування та запроваджено комплекс протиепідемічних заходів».
- Малярія — інфекційна хвороба, яка найбільше поширена у країнах із тропічним кліматом і перебігає із загальним нездужанням, нападами ознобу, підвищенням температури тіла. Якщо плануєте поїздку у країни з тропічним і субтропічним кліматом, де поширена малярія, необхідно пройти курс профілактичного лікування (хіміопрофілактики). Препарат призначає лікар з урахуванням ступеня поширеності малярії в кожній конкретній місцевості.
- У грудні Всесвітня організація охорони здоровʼя повідомила, що пандемія коронавірусу призвела до різкого збільшення смертності від малярії.