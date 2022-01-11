Протести в Казахстані: силовики затримали майже 10 тисяч людей, а президент оголосив про виведення військ ОДКБ
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Станом на ранок 11 січня в Казахстані за девʼять днів протестів затримали 9 900 учасників мітингів і демонстрацій, повідомила пресслужба МВС. Відомство досі не надало офіційних даних щодо кількості загиблих людей.
У країні продовжуються операції силовиків із затримання людей, але, як запевняє влада, вони на завершальному етапі. Президент Касим-Жомарт Токаєв заявив, що порядок у країні повністю відновлено, а загрози безпеці усунуті.
Він знову назвав те, що сталося, спробою «державного перевороту», яка «координувалася з одного центру».
Також президент Токаєв оголосив про поетапне виведення військ ОДКБ, яке почнеться через два дні. Він наголосив, що основну «місію миротворчих сил успішно завершено» і вивід займе не більше за 10 днів.
У Казахстані від ОДКБ перебувають 2 030 військових і 250 одиниць техніки.
Крім цього, у Казахстані з сьогоднішнього дня новий премʼєр-міністр — Аліхан Смаїлов. До призначення він обіймав посаду першого заступника премʼєра. У різні роки він був міністром фінансів і помічником президента.
- У Казахстані 2 січня розпочалися масштабні протести проти підвищення вартості палива, але вже через день вони переросли у повстання проти режиму. Спочатку в питанні палива влада пішла на поступки, але вже 5 січня президент назвав протестувальників «терористами» і покликав на допомогу війська країн ОДКБ. У містах силовики та військові активно застосовували бойову зброю проти людей.
- Точна кількість загиблих під час протестів досі залишається невідомою. Влада повідомляла про загибель 16 силовиків і двох військових, а також 26 «озброєних людей». Дитячий омбудсмен повідомляла про загибель щонайменше трьох дітей. 9 січня керований урядом Telegram-канал видав інформацію про загибель 164 осіб, але Міністерство охорони здоровʼя спростувало цю інформацію.