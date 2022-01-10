У Женеві завершились безпекові перемовини США та Росії. Штати відкинули низку російських пропозицій

Новини

У Женеві завершилися безпекові перемовини між США та Росією, які тривали майже вісім годин. Сторони домовилися продовжити консультації.

Про це повідомили на брифінгах заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков та заступниця держсекретаря США Венді Шерман.

У США підкреслили, що готові продовжувати обговорювати з Росією певні безпекові питання, зокрема ті, що стосуються американських військових навчань у Європі, а також контролю над озброєнням, особливо розміщенням ракет.

Водночас більшість інших пропозицій, зокрема щодо нерозширення НАТО, були відкинуті. За словами Шерман, Штати не дозволять Росії «зачинити» двері для вступу в Альянс.

Також під час перемовин порушили питання скупчення російських військ на кордоні України. У Держдепі наголосили, що якщо Росія вторгнеться до України, то Штати готові запровадити нові санкції, які стосуватимуться фінансових інституцій РФ, а також експорту до Росії. Окремо США посилять військову підтримку України.

«Ми побачимо, чи дійсно Росія розуміє, що найкращий спосіб продовжити дипломатію — це зменшення напруги та деескалація… ми побачимо, наскільки вони серйозно [до цього ставляться]», — підкреслила вона.

Обидві країни також погодилися, що ніхто не зможе перемогти у ядерній війні, а тому її в жодному разі не потрібно починати.

Водночас Шерман наголосила, що спілкування з Росією у Женеві варто назвати «дискусією», а не повноцінними «перемовинами».

У Росії ж зазначили, що США «серйозно» підійшли до російських пропозицій з безпеки та детально їх проаналізували. Рябков підкреслив, що Росія вимагає від НАТО припинити «освоєння» територій тих держав, які приєдналися до Альянсу після 1997 року.

Він заявив, що Росія налаштовано серйозно і жорстко до цього питання.

«Різниця між тим, що робимо ми, і що роблять США та інші учасники західної групи щодо нас у тому, що ми пропонуємо домовлятися і конкретно показуємо, як нам можливо це зробити, тоді як з американської сторони та з боку ЄС ми постійно чуємо про якусь ціну, яку Росії доведеться заплатити», — пояснив Рябков.

Що стосується України, то у Росії знову підкреслили, що не мають жодних планів «нападу» на Україну, а пересування військ відбувається виключно на російській території. Однак Рябков наголосив, що РФ прагне отримати гарантії, що Україна та Грузія ніколи не стануть членами НАТО.

Надалі сторони домовились продовжити роботу в інших форматах перемовин, зокрема під час засідання комісії Росія — НАТО.