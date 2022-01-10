В Італії посилюють обмеження для невакцинованих. До громадських закладів не пускатимуть навіть з негативним тестом

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В Італії посилили карантинні обмеження для невакцинованих. Навіть негативний тест на коронавірус більше не дозволить відвідувати громадські заклади та їздити на транспорті.

Про це пише Deutsche Welle.

Нові правила набрали чинності з 10 січня. Тепер для походів у ресторан, поселення в готель, поїздки на транспорті або на гірськолижні курорти потрібно мати сертифікат про вакцинацію або одужання. Негативний результат тесту на коронавірус більше не підходить.

Також запровадили нові правила для гравців командних видів спорту — усі вони мають бути вакцинованими для допуску до змагань.

Чинні сертифікати інших країн-членів ЄС, а також тих держав, які долучилися до спільної європейської системи, також працюватимуть і в Італії.