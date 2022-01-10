У Раді зареєстрували законопроєкт про терміни карантину та порядок його введення. РНБО планують наділити ще одним повноваженням

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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про терміни карантину та порядок його запровадження. Він передбачає, що карантин запроваджує уряд не більше, ніж на два місяці.

Про це йдеться у тексті законопроєкту.

Авторами документу вказані понад 20 нардепів зі «Слуги народу», зокрема і голови таких комітетів, як охорони здоров’я Михайло Радуцький, соцполітики Галина Третьякова, а також представниця Ради у Конституційному суді Ольга Совгиря.

У документі вказано, що уряд вводить карантин за ініціативою Міністерства охорони здоров’я і за подання головного санлікаря. Його можуть вводити не більше, ніж на два місяці, але у разі несприятливої епідемічної ситуації уряд має право продовжувати карантин.

Якщо Кабмін планує запровадити карантин у понад 6 областях України, то це рішення він має погодити з Радою нацбезпеки і оборони.

У рішенні про запровадження карантину обов’язково мають бути вказані дані про інфекційну хворобу, територію, де вводиться карантин, а також заходи для боротьби з поширенням хвороби і перелік карантинних заходів.