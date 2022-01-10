В Раде зарегистрировали закон о сроках карантина и порядке его введения. СНБО планируют добавить еще одно полномочие

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о сроках карантина и порядке его введения. Он предполагает, что карантин вводит правительство не более чем на два месяца.

Об этом говорится в тексте законопроекта.

Авторами документа указаны более 20 нардепов из «Слуги народа», в том числе и главы таких комитетов, как здравоохранения Михаил Радуцкий, соцполитики Галина Третьякова, а также представитель Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.

В документе указано, что правительство вводит карантин по инициативе Минздрава и по представлению главного санврача. Его могут вводить не более чем на два месяца, но в случае неблагоприятной эпидемической ситуации правительство имеет право продлевать карантин.

Если Кабмин планирует ввести карантин более чем в 6 областях Украины, то это решение он должен согласовать с Советом нацбезопасности и обороны.

В решении о введении карантина обязательно должны быть указаны данные об инфекционной болезни, территории, на которой вводится карантин, а также меры по борьбе с распространением болезни и перечень карантинных мер.