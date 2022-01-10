Неповнолітні, які вакцинувалися, отримають тисячу гривень. Зеленський доручив розробити програму

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Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну розробити механізм виплати тисячі гривень за вакцинацію для неповнолітніх. Ідеться про українців, які у віці від 12 до 18 років отримали щеплення проти коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба президента.

Тепер уряд має налагодити механізм виплати грошей для підлітків, які пройшли повний курс вакцинації.

Наразі допомогу виплачують 8 банків-партнерів і ще 15 фінансових установ мають долучитися до програми.

За три тижні дії програми громадяни отримали майже 6,4 мільярда гривень, з яких мільярд уже витратили. З 11 січня Альфа-Банк і monobank почнуть видавати пластикові картки «єПідтримка».

Програма триватиме рік — до 18 грудня 2022 року та реалізовуватиметься в декілька етапів. На першому етапі отримання коштів відбуватиметься через додаток «Дія», а на другому етапі (ІІ—ІІІ квартал 2022 року) гроші виплачуватимуть на руки (але над цим механізмом ще працюють).