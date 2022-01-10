У «помаранчевій» зоні карантину вже дві області України

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До «помаранчевої» карантинної зони за рівнем епіднебезпеки перейшла Сумська область.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоровʼя.

У Сумській області перевищено граничне значення коефіцієнта виявлення нових випадків інфікування коронавірусом (21%).

У «помаранчевій» зоні діють такі самі карантинні правила, як і в «жовтій», але це означає, що область наближається до «червоної» зони — у ній карантинні правила посилюються. У «жовтій» зоні основне правило полягає в тому, що відвідувати громадські заклади можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 і має «жовтий» COVID-сертифікат.

Сумська область стала другою у «помаранчевій» зоні. Вчора, 9 січня, до неї потрапила Херсонська область. При цьому в Херсонській області другий день поспіль перевищена динаміка рівня госпіталізацій.

Всі інші області поки що знаходяться в «жовтій» зоні.