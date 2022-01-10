Суд Мʼянми дав ще 4 роки вʼязниці поваленому лідеру Аун Сан Су Чжі

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Суд Мʼянми засудив колишню держрадницю республіки Аун Сан Су Чжі до чотирьох років позбавлення волі.

Про це повідомляють Euronews і Sky News.

Поваленого політика визнали винною у зберіганні неліцензованих рацій і порушенні карантинних обмежень, запроваджених через COVID-19. Вирок ухвалено в рамках судового процесу, за підсумками якого Су Чжі загрожує кілька десятків років вʼязниці.

На початку грудня 2021 року Су Чжі отримала перший вирок у цій справі — 4 роки вʼязниці за підбурювання до інакодумства і порушення правил карантину.