Пентагон: США не скорочуватимуть чисельність військ у Європі

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США не розглядають можливості скоротити чисельність американських військ у Європі.

Про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.

У своєму Twitter він відреагував на публікації західних ЗМІ, в яких говорилося, що Вашингтон нібито готовий обговорювати з Москвою скорочення військ і навчань у Східній Європі, якщо РФ погодиться виконати низку умов.

«Були повідомлення NBC News про варіанти, які США розглядають перед переговорами з Росією. Можемо однозначно заявити, що ми не розглядаємо скорочення контингенту в Європі чи зміни позицій там. Також не розглядається зміна чисельності військ у країнах Балтії та в Польщі», — заявив Кірбі.