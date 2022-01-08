CNN: На Кіпрі виявили гібрид штамів коронавірусу «Дельта» й «Омікрон»

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Plastifikator x «Бабель»

На Кіпрі група учених кафедри біологічних наук Кіпрського університету виявила новий варіант коронавірусу, що є гібридом «Дельти» та «Омікрону».

Про це повідомляє CNN.

За словами професора Леонтіоса Кострикіса, новий варіант має генетичну основу як у «Дельти», але низка його мутацій такі ж, як в «Омікрону». Науковці дали новому штаму назву «Дельтакрон».

Професор додав, що новий варіант виявили у 25 зразках, взятих на Кіпрі, 11 з яких було взято у людей, госпіталізованих із коронавірусом, та 14 — у населення загалом.

«Частота мутацій була вищою серед тих, хто перебував у лікарні, що може означати наявність кореляції між «Дельтакроном» та госпіталізацією», — зазначив вірусолог.

Наразі невідомо, чи є новий варіант коронавірусу небезпечнішим та заразнішим за попередні.