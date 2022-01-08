Синоптики оголосили штормове попередження на 9 січня. До Києва через снігопад зранку не пускатимуть вантажівки
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Дівєєв Сергій / УНІАН
У неділю, 9 січня, синоптики прогнозують різке погіршення погоди, в усіх областях України очікуються небезпечні метеорологічні явища.
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
Так, на всій території країни на дорогах буде ожеледиця. Значний мокрий сніг, який налипатиме на поверхні, прогнозують у Київській (вранці та вдень), Житомирській, Рівненській та Закарпатській областях (вночі).
За прогнозами синоптиків, приріст снігового покриву становитиме 4—10 см.
В інших регіонах будуть іти мокрий сніг і дощ, вітер південно-східний 5—10 м/с. Температура вночі -1...-6 °С, у східних областях -7...-12 °С, удень від -2° до +3 °С, у південній частині +4...+9 °С. На Київщині вночі -2...-4 °С, удень близько нуля.
В Укргідрометцентрі попередили, що негода може негативно вплинути на рух транспорту.
У Київській міській державній адміністрації через прогнозований снігопад попередили, що з 07:00 до 10:00 неділі, 9 січня, в’їзд великогабаритного транспорту до міста буде заборонено.
Як пояснили в КМДА, заборона діятиме для зменшення кількості заторів і створення безперешкодних умов для роботи снігоприбиральної техніки.
Міська влада закликала водіїв за можливості не користуватися особистими авто під час снігопаду та надавати перевагу громадському транспорту, а також не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. У КМДА заявили, що автомобілі, які заважатимуть роботі спецтехніки, можуть евакуювати.
- Від початку січня в Києві зареєстрували кілька температурних рекордів. Так, доба 3 січня стала найтеплішою у Києві за 123 роки. У цей день уперше за 142 роки середньодобова температура повітря у столиці становила +4,3 °C.
- 5 січня метеорологи також уперше за 142 роки зафіксували середньодобову температуру на рівні +6,5 °С. Максимальна ж температура у столиці піднялась до +10,7 °С.
- Загалом 2021 рік став одним із двадцяти найтепліших і найсухіших за останні понад 100 років.