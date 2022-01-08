Науковці виявили воду у зразках місячного ґрунту
- Автор:
- Софія Телішевська
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Mike Petrucci / Unsplash
Науковці з Китаю знайшли воду у зразках місячного ґрунту, доставлених на Землю місією Chang’E-5 у грудні 2020 року.
Про це йдеться у статті дослідників, опублікованій у науковому журналі Science Advances.
«За нашими підрахунками, в зразку місячного ґрунту міститься 120 мільйонних часток води, яка здебільшого зʼявилася в ньому завдяки сонячному вітру», — зазначають науковці.
Ці зразки ґрунту масою 1,731 кг зібрали 1 грудня 2020 року у північній частині Океану Бур.
Місія Chang’E-5 була запущена на Місяць 23 листопада 2020 року. Це перша китайська місія, яка доставляє зразки з Місяця.
- Група геофізиків із Швейцарської вищої технічної школи Цюриха опублікувала результати сейсмічних досліджень підповерхневих шарів Марсу. Підсумкова модель будови підповерхневих шарів має такий вигляд. Під станцією залягає шар піщаного реголіту (товщиною приблизно три метри), який потім перетворюється на 15-метровий шар крупнозернистої брекчії, утвореної внаслідок падінь метеоритів. Потім йде шар амазонійських (віком 1,7 мільярда років) базальтів, який, починаючи з глибини близько 30 метрів, переходить у проміжний шар завтовшки 30—40 метрів, що складається, ймовірно, з осадових порід. Після цього йде шар амазонійських та гесперійських (віком 3,6 мільярда років) базальтів, аж до глибини 175 метрів. Ще глибше залягають, скоріш за все, гірські осадові породи. Дані SEIS дозволяють вченим приблизно зрозуміти, де пролягають основні межі розділу пластів Марсу і який розмір його ядра.