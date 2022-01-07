Біткоїн впав у ціні до найнижчого за останні місяці рівня
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Tezos / Unsplash
Ціна на криптовалюту Bitcoin впала до найнижчого за останні кілька місяців рівня. Про це свідчать дані порталу Coindesk, а деталі пише Bloomberg.
Криптовалюта з початку тижня здешевшала з $47 тисяч до $42 тисяч за одиницю. Востаннє біткоїн стільки коштував 26 вересня, а в листопаді подорожчав до понад $67 тисяч.
Падіння ціні відбувається після того, як Федеральна резервна система США (ФРС) оприлюднила протоколи грудневого засідання, де відзначили готовність ФРС підвищити базову процентну ставку раніше та швидше, ніж очікувалося.
Крім цього, співзасновник постачальника продуктів і послуг цифрового фінансування JST Capital Тодд Моракіс зазначив, що ціна біткоїна може знижуватися й на тлі протестів у Казахстані, де вимикали інтернет. Річ у тім, що Казахстан є другою країною у світі з «видобутку» біткоїна.
- Біткоїн обвалився в червні, коли його ціна опустилася до $30 тисяч. У жовтні почалося нове зростання.
- Аналітики JPMorgan Chase прогнозували, що ціна біткоїна в довгостроковій перспективі може перевищити $146 тисяч доларів. Ринок криптовалют став «більш зрілим», оскільки на нього прийшло багато великих інвесторів.